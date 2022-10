Droga: traffico su asse Messina-Catania all’ombra dei boss, 16 arresti

Ottobre 5, 2022

Un’organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti e attiva tra la provincia di Catania e le località turistiche messinesi di Giardini Naxos e Taormina è stata smantellata dalla Guardia di finanza di Messina, che ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 16 indagati, accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Messina su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia.