Marzo 15, 2023

Scambio di accuse tra Usa e Russia sul drone americano caduto nel Mar Nero. Per Washington i piloti russi sarebbero stati poco professionali e lo avrebbero danneggiato volutamente. Mosca respinge le responsabilità e accusa gli americani di aver mandato il drone con il trasponder spento sui cieli della Crimea. Caccia inglesi e tedeschi hanno intanto intercettato un quadrimotore militare russo che si è spinto nello spazio aereo dell’Estonia.