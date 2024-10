Dubini (Agite): “Al congresso la ginecologia per un nuovo rinascimento per la donna”

31 Ottobre 2024

“Nascere e rinascere fa parte della nostra attività e della nostra specialità. In questo momento nascere è anche un valore, in più, se pensiamo a tutte le problematiche della denatalità che sono sicuramente molto complesse e che vanno affrontate con l’attenzione con cui si affronta la complessità perché sono legate anche a tutta una serie di situazioni in cui le donne si vengono a trovare anche nella nostra società. Come ginecologi abbiamo anche il compito di prevenire tutto quello che può condizionare la fertilità futura”. Così Valeria Dubini, presidente Agite, Associazione ginecologi territoriali all’Adnkronos Salute, spiega il significato di ‘Donne al centro di un nuovo rinascimento’ tema del 99° Congresso nazionale della Sigo, Federazione italiana di ginecologia e ostetricia (Aogoi-Agui-Agite) previsto a Firenze dal 3 al 6 novembre, di cui è presidente insieme “a Felice Petraglia, Gianfranco Quintarelli”.