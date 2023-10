Ottobre 9, 2023

Sono stati effettuati gli esami per il fantasista della Roma Paulo Dybala dopo il trauma distorsivo al ginocchio sinistro accusato durante la gara contro il Cagliari. Gli esami hanno evidenziato “una lesione distrattiva al collaterale mediale”. L’attaccante argentino, che dovrà rinunciare anche alla convocazione in Nazionale, è stato costretto ad uscire al 40′ del primo tempo e dovrà stare fermo per circa un mese.