Maggio 20, 2023

“Grazie ai Marketplace abbiamo venduto in Australia come in Canada, abbiamo esportato in tutto il mondo. Nel giro di quattro anni passati da fatturato online a zero a due milioni dello scorso anno“ Così Alessio Adamo, Amministratore Delegato, Omada Design, a margine dell’evento “Le giornate del Made in Italy digitale” che si è tenuto presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a Roma.