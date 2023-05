Maggio 20, 2023

“Dal 2021 abbiamo fatto un 238% di crescita, nel 2022 circa il 70% e in questo anno solo su Amazon siamo già al 35% di crescita che dovrebbe arrivare a fine anno al 70%“ Così Fabiano Maineri, E-commerce e Marketplace Account Manager di Valle del Crati, a margine dell’evento “Le giornate del Made in Italy digitale” che si è tenuto presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a Roma.