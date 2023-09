E-commerce, Zoppas (Ice): “Risultati confermano importanza canale di distribuzione digitale per imprese”

Settembre 1, 2023

“Dai risultati emersi dallo studio si evince l’importanza per le imprese di un canale di distribuzione come quello digitale”. Così, Matteo Zoppas, Presidente di Ice, (Italian Trade & Investment Agency), intervenuto a margine della presentazione del nuovo studio “E-commerce: percezioni ed evidenze sui benefici per i cittadini, le imprese e l’economia italiana”, realizzato da The European House – Ambrosetti in collaborazione con Amazon, avvenuta oggi alla 49esima edizione del Forum The European House – Ambrosetti a Cernobbio.