Maggio 26, 2022

Your browser does not support the video tag.

E’ morto Ciriaco De Mita. L’ex presidente del Consiglio, ex segretario della Dc e sindaco di Nusco (Avellino) in carica, aveva 94 anni. Il decesso è avvenuto la scorsa notte nella clinica Villa dei Pini di Avellino, dove era ricoverato dal 5 aprile.