Luglio 6, 2022

L’ecobonus tende da sole permette di ottenere un risparmio del 50% sulle spese sostenute fino a 60mila euro per l’installazione di tapparelle, tende da sole, veneziane e altre schermature solari da interno o esterno. Il beneficio consiste in un credito d’imposta utilizzabile in 10 quote di pari importo in diminuzione delle tasse da pagare. In alternativa si può scegliere lo sconto immediato in fattura del 50%.