Economia, Acampora (Assonautica): “Spazio e mare interconnessi”

Novembre 24, 2023

“Gli elementi di interconnettività tra il mare e lo spazio sono tanti, dalla sostenibilità alla sicurezza fino all’energia”. Lo ha detto Giovanni Acampora, presidente Si.Camera e Assonautica Italiana, intervistato a margine del Forum 2023 “Space&Blue” che si è tenuto a Roma venerdì 24 novembre. L’incontro che ha posto l’accento sulle interconnessioni made in Italy tra economia dello spazio e del mare.