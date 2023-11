Economia, ammiraglio Credendino: “80% fondali inesplorati. Necessità di investire”

Novembre 24, 2023

“L’80% dei fondali marini è inesplorato come il 97% dei fondali abissali. C’è la necessità di investire nel mondo subacqueo da dove nel prossimo secolo proverrà il 40% del cibo dell’umanità”. Sono le parole dell’ammiraglio di squadra Enrico Credendino, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, intervenuto a margine del Forum 2023 “Space&Blue” a Roma venerdì 24 novembre. Un dibattito incentrato sull’economia dello spazio e del mare e sulle interconnessioni Made in Italy.