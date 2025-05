Economia, Cattaneo (Regione Lombardia): “Forte investimento su Paesi del Golfo”

16 Maggio 2025

“La Lombardia sta investendo molto sui Paesi del Golfo. La missione che abbiamo fatto in Arabia Saudita qualche mese fa, questo evento qui oggi e altre iniziative che abbiamo avviato dicono di un’attenzione costante verso un’area che certamente non possiamo lasciare solo ad altri Paesi e che offre straordinaria opportunità per le nostre imprese. Opportunità di investimento e di crescita, facendo cose da loro, ma anche opportunità per attrarre qui investimenti, imprese e realtà che vogliono crescere nel nostro territorio. Queste iniziative non sono solo parole, sono l’occasione perché ci si possa conoscere e si possano stringere quei rapporti che diventano concreti”. Parole di Raffaele Cattaneo, presidente del Consiglio regionale della Lombardia, alla terza edizione di Investopia Europe, l’evento promosso dal Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti in collaborazione con Efg Consulting che mette al centro innovazione, connessioni e investimenti, tenutosi a Palazzo Mezzanotte a Milano, sede della Borsa Italiana.