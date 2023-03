Marzo 7, 2023

Your browser does not support the video tag.

Martedì 7 marzo ha avuto luogo a Roma, presso la sede di Spazio Europa, il congresso “Il ruolo dell’economia circolare nella politica energetica europea” promosso dal Conou, il Consorzio Nazionale Oli Usati, e da Aiee, l’Associazione Economisti italiani dell’energia, dove è intervenuto il vicepresidente Aiee Carlo Di Primio, parlando di come oggi l’economia circolare sia uno dei pilastri della politica per la transizione energetica adottata dall’Ue.