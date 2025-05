Economia circolare, leva strategica per il Made in Italy: il modello Conou esempio virtuoso in Europa

16 Maggio 2025

Si è volta a Roma la 7ª Conferenza nazionale sull’economia circolare, occasione per presentare il Rapporto 2025 del Circular Economy Network, in collaborazione con ENEA. Un evento che ha messo in luce il ruolo strategico della circolarità per la competitività del sistema industriale italiano. Il Rapporto conferma l’Italia al secondo posto – dopo i Paesi Bassi – per livelli di circolarità, ma questo non deve ingannare, risorse sempre più scarse richiedono sforzi sempre maggiori anche per chi come Conou va oltre al 98% di rigenerazione degli oli minerali usati raccolti.