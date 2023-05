Economia del Mare, Acampora (Assonautica): “Dobbiamo affermare nostra identità di nazione marittima in Europa”

Maggio 26, 2023

“Dobbiamo affermare la nostra identità come nazione marittima in Europa. Da sempre siamo visti come il pontile dell’Europa nel Mediterraneo ma questa è sempre stata una visione soltanto geografica: oggi con questi tre giorni, e con il lavoro del Ministero del ministro Musumeci, bisogna riempire di contenuti e aggiungere a questa visione soltanto geografica anche dei concetti sociali politici ed economici. L’importanza dell’economia del mare in questo momento è straordinaria. Le proposte verranno da tre giorni di incontri con 200 esperti del settore; ci saranno dei panel tematici su istruzione, ricerca, ambiente: questo lavoro sarà consegnato direttamente ai tecnici del Ministero affinché lo elaborino e queste indicazioni vengano recepite nel Piano Triennale del Mare.” Ha dichiarato Giovanni Acampora, Presidente di Assonautica Italia, a margine del 2º summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum a Gaeta.