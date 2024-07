Economia del Mare: presentato il Rapporto 2024

11 Luglio 2024

Il mare come risorsa nodale per l’economia del Paese e strategica in ambito europeo. Si tratta, infatti, di una realtà che contribuisce per oltre il 10 per cento al PIL nazionale: questo il quadro emerso nel corso del convegno per la presentazione del Dodicesimo Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare, tenutosi a Roma presso la sede di Unioncamere.