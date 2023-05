Economia del Mare, Tripoli (Unioncamere): “Mediterraneo crocevia di commercio internazionale, Italia contribuisca a prosperità”

Maggio 29, 2023

“Nel quadro nuova della globalizzazione con filiere più corte il Mediterraneo riprende quota come uno dei crocevia dello scambio internazionale, e il nostro Paese essendo nel Mediterraneo più di chiunque altro più contribuire a far sì che ci sia una prosperità e stabilità in quest’area. È un’occasione importante che mette assieme tutti gli attori della filiera del mare, che è importante e pesa tanto nel nostro PIL, coprendo tanti settori e su cui si fanno sempre più investimenti a livello nazionale e internazionale. È una delle filiere più integrate che ci sia nel nostro Paese, e non è un caso che se ne occupino le Camere di Commercio che vedono al loro interno sedere i rappresentanti di tutti i diversi settori. Ha un aspetto politico importante perché vede la proiezione del nostro Paese nel Mediterraneo.” Ha dichiarato Giuseppe Tripoli, Segretario Generale di Unioncamere a margine del 2° summit nazionale sull’Economia del Mare – Blue Forum a Gaeta.