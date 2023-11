Economia, generale Goretti (Aeronautica militare): “Spazio e mare, Italia protagonista”

Novembre 24, 2023

“Una manifestazione che unisce lo spazio all’acqua, due territori interessanti in cui l’Italia è protagonista”. Con queste parole il generale di squadra aerea Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, è intervenuto a valle del Forum 2023 “Space&Blue” a Roma venerdì 24 novembre. Un convegno incentrato sull’economia dello spazio e del mare e sulle interconnessioni Made in Italy.