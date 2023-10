Economia, Iabichino: “Impegno di Altroconsumo e imperativo verso mercato su compratori e venditori”

Ottobre 27, 2023

“Impegnati a cambiare ha una doppia valenza: accanto all’impegno di Altroconsumo c’è l’imperativo verso il mercato sia verso chi compra sia verso chi vende”. Sono le dichiarazioni di Paolo Iabichino, direttore creativo e fondatore con Ipsos dell’Osservatorio Civic Brands, intervenuto a margine della quinta edizione dell’Euroconsumers Forum, interamente dedicata a “Empower People, Improve the Market”, nonché occasione in cui la Fondazione Altroconsumo ha celebrato il raggiungimento dei suoi 50 anni e ha illustrato nuove idee per rilanciare il proprio impegno a sostegno dei consumatori.