Economia, ministro Musumeci: “Spazio e mare settori che vedono Italia protagonista”

Novembre 24, 2023

“Non solo il fascino evocativo dello spazio e del mare, ma anche la consapevolezza che in questi due settori l’Italia è candidata a giocare in ruolo da protagonista nel contesto euro-afro-asiatico”. Così Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, intervenuto a valle del Forum 2023 “Space&Blue” che si è tenuto a Roma venerdì 24 novembre. Un incontro che ha messo al centro le interconnessioni made in Italy tra economia dello spazio e del mare.