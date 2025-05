Economia: Pompei (Deloitte), ‘Investopia occasione per creare connessione con mondo in crescita’

16 Maggio 2025

Your browser does not support the video tag.

“Eventi come questo sono sicuramente fondamentali per creare un ponte, una connessione tra un mondo in crescita straordinaria, che sta in realtà diventando un centro di riferimento dello sviluppo e dell’innovazione a livello globale. Quindi, mettere in connessione questo mondo con il mondo delle imprese italiane diventa altrettanto importante perché, in un’ottica anche di diversificazione dei mercati di sbocco e anche di approvvigionamento, in alcuni casi, questi eventi danno un contributo fondamentale”. Con queste parole Fabio Pompei, ceo Deloitte Central Mediterranean, è intervenuto alla terza edizione di Investopia Europe, l’evento promosso dal Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti in collaborazione con Efg Consulting che mette al centro innovazione, connessioni e investimenti, tenutosi a Palazzo Mezzanotte a Milano, sede della Borsa Italiana.