Luglio 6, 2022

“Le competenze e le intelligenze sono impegnate a ridisegnare il modo di produrre e di vivere secondo principi di sostenibilità, si tratta di pensare e fare in modo diverso e inedito” con queste parole, Alberto Irace, AD Alia Servizi Ambientali, ha introdotto l’iniziativa “Second Life,tutto torna”, in mostra a Milano fino al 20 luglio presso la Fondazione Evolve di Maire

