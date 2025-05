Edilizia, Cimenti (Assogasliquidi-Federchimica): “Per lo stop alle caldaie esistono altre soluzioni valide, non solo l’elettrico”

14 Maggio 2025

“Noi non abbiamo nessuna ambizione di fare una guerra all’elettrico: vogliamo mettere in luce quello che si chiama il principio della neutralità tecnologica, con la possibilità di utilizzare se possibile soluzioni diverse dalle pompe di calore e ugualmente valide come le caldaie a compensazione”. Lo ha affermato il presidente di Assogasliquidi-Federchimica, Matteo Cimenti. L’associazione di categoria ha presentato al Parlamento europeo, insieme a Proxigas, Assogas, Assotermica e Utilitalia, uno studio in cui ha dimostrato la convenienza di continuare a garantire gli investimenti su impianti di riscaldamento per l’edilizia diversi dalle pompe di calore. Il governo italiano, nell’ultima legge di bilancio del 2025 ha interrotto gli incentivi a impianti alternativi alle pompe di calore per adeguarsi alla direttiva europea sulla performance energetica degli edifici, che prevede lo stop alla vendita delle caldaie a gas dal 2040.