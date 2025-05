Edilizia, Fidanza (FdI): “Contiamo che in Ue si apra ad alternative a pompe di calore”

13 Maggio 2025

“Abbiamo fatto progressi per migliorare il testo della direttiva sulle case green prima che entrasse in vigore e penalizzasse l’Italia, ora serve un passo in più affinché si possano utilizzare le caldaie a gas con combustibili rinnovabili”. Lo ha dichiarato il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, a margine di un evento organizzato da alcune associazioni di categoria sulla decarbonizzazione dei consumi residenziali. Assogasliquidi-Federchimica ha presentato al Parlamento europeo, insieme a Proxigas, Assogas, Assotermica e Utilitalia, uno studio in cui ha dimostrato la convenienza di continuare a garantire gli investimenti su impianti di riscaldamento per l’edilizia diversi dalle pompe di calore. Il governo italiano, nell’ultima legge di bilancio del 2025 ha interrotto gli incentivi a impianti alternativi alle pompe di calore per adeguarsi alla direttiva europea sulla performance energetica degli edifici, che prevede lo stop alla vendita delle caldaie a gas dal 2040.