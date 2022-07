Luglio 12, 2022

Accordo di cooperazione in ambito editoriale tra WAM, l’agenzia di stampa degli Emirati, Emirates News Agency e l’Adnkronos, la prima agenzia di stampa privata in Italia. L’intesa prevede lo scambio di notizie, primo passo per una collaborazione duratura con l’allargamento ad altri settori trai i quali quello multimediale.