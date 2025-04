Editoria, vicesindaco Scavuzzo: “Libro apre gli occhi su temi che ci stanno a cuore”

18 Aprile 2025

“Questo libro è un’occasione per conoscere esperienze nuove e testimonianze di impegno e per aprire un po’ gli occhi rispetto ai grandi temi che attraversano la riflessione sulla sostenibilità, sulle comunità e su ciò che veramente oggi abbiamo a cuore”. Lo ha detto Anna Scavuzzo, vicesindaco e assessore all’Istruzione Comune di Milano, in occasione della presentazione del libro “Il rinoceronte che voleva colorare il mondo e altre storie”, lo speciale progetto letterario ideato e curato dalla fotografa e giornalista Silvia Amodio, ed edito da Editrice Consumatori. Il libro è stato concepito per celebrare il decennale di Alimenta l’Amore, promosso da Coop Lombardia, e la sua evoluzione in Associazione, svoltosi presso la Sala Shakespeare del Teatro Elfo Puccini a Milano.