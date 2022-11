Egitto, scoperta la piramide della regina Neith

Novembre 19, 2022

Presso il sito egiziano di Saqqara, un team di archeologi ha fatto una scoperta molto importante. A pochi passi dalla tomba del faraone Tutankhamon, gli esperti hanno infatti rinvenuto una piramide dedicata ad un’antica regina egizia: Neith. All’interno della sepoltura, una struttura molto complessa al centro di un reticolato di cunicoli sotterranei, sono stati trovati inoltre manufatti di vario genere, alcune bare e delle mummie, con una selezione dei reperti più significativi, che sarà esposta al Grand Egyptian Museum di Giza.