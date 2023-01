Gennaio 28, 2023

In Egitto scoperta una mummia di 4.300 anni fa, “forse la più antica e completa mai ritrovata” secondo l’annuncio del ministero delle Antichità egiziano. La mummia è stata ritrovata sigillata ed intatta all’interno di un grande sarcofago rettangolare nei pressi di Saqqara, a una trentina di chilometri a sud del Cairo.