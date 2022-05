Maggio 28, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Mi sono trovato in tribunale per aver scritto un articolo sulla situazione della minoranza cristiana copta” e “perché ho parlato della minoranza religiosa, adesso rischio molto, perché la mia è una questione di libertà di parola”. Lo ha detto Patrick Zaki, l’attivista egiziano studente dell’Università di Bologna, aprendo, in collegamento video, i lavori del Wired Next Fest nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze.