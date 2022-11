Novembre 2, 2022

Calcolare il valore di Eicma, il Salone della Moto che apre i battenti l’8 novembre 2022 negli spazi di Rho Fiera in provincia di Milano non è facile. Quello che è certo è che muove milioni. E il presidente Pietro Meda ha deciso di incaricare una società per saperne il valore esatto.