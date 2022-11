Novembre 2, 2022

Your browser does not support the video tag.

Qual è il segreto del successo del Salone della moto? Eicma 2022 apre i battenti l’8 novembre negli spazi di Rho Fiera in provincia di Milano ed è sempre più affollato di brand e di iniziative. Il presidente Pietro Meda non ha dubbi: “La nostra community”.