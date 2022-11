Novembre 2, 2022

Your browser does not support the video tag.

Mantenere invariati i prezzi dei biglietti del Salone della moto che apre i battenti l’8 novembre negli spazi di Rho Fiera in provincia di Milano. Eicma 2022 c’e’ riuscita. Ad annunciarlo è il presidente Pietro Meda. Gli incrementi di prezzo saranno assorbiti dall’azienda.