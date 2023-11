Eicma 2023, numero record di espositori all’80esima edizione

Novembre 11, 2023

È in svolgimento a Milano l’80esima edizione di Eicma, l’Esposizione internazionale delle due ruote. La sei giorni espositiva quest’anno accoglie il numero record di 2026 brand, con 700 espositori diretti, di cui il 67% proveniente dall’estero in rappresentanza di 45 Paesi con il 30% delle imprese che espongono per la prima volta.