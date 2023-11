Eicma, Roman (Fantic): “Essere qui significa contatto con clienti e giovani”

Novembre 8, 2023

“Partecipare ad Eicma significa essere in contatto con tutti i nostri clienti e anche con il mondo di giovani, che sta riscoprendo quello della moto”. Così, Mariano Roman, amministratore delegato della Fantic Motor, in occasione della giornata dedicata ai media dell’80 esima edizione di Eicma, l’Esposizione internazionale delle due ruote che quest’anno accoglie alla Fiera di Rho a Milano ben 2026 brand e 700 espositori diretti.