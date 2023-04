EIIS 2023, Grue (P&G): “Formazione, innovazione e partnership sono i valori per l’azienda sostenibile del futuro”

Aprile 21, 2023

“Il Summit di EIIS porta i valori della formazione, dell’innovazione e della partnership. Questi valori sono fondamentali per la sostenibilità di un’azienda nel futuro. Le persone vogliono sapere cosa c’è dietro un prodotto, bisogna quindi realizzare delle azioni concrete come ad esempio avere un piano di transizione sostenibile”. Lo ha dichiarato Paolo Grue, Presidente e amministratore delegato di P&G, in occasione dell’European Innovation for Sustainability Summit 2023 che si è tenuto a Roma.

