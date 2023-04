Aprile 22, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Aiutiamo le aziende ad elaborare e avere una strategia climatica efficace. Come partner tecnico dell’EIIS Summit abbiamo aiutato a calcolare le emissioni dell’evento e a compensarle. Abbiamo inoltre portato il nostro contributo per quanto riguarda la filiera della moda”. Lo ha dichiarato Ilaria Mantegazza, Key Account Manager di Carbonsink, in occasione dell’European Innovation for Sustainability Summit 2023 che si è tenuto a Roma.