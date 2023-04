Aprile 22, 2023

“Per Ferrero innovazione e sostenibilità vanno necessariamente insieme. In un settore alimentare come il nostro è determinante intervenire sulle filiere agricole”. Lo ha dichiarato Nicola Somenzi, Head of Responsible Sourcing Ferrero, in occasione dell’European Innovation for Sustainability Summit 2023 che si è tenuto a Roma.