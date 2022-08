Elezioni 2022, Calenda e lo strappo con il Pd: “Non mi sento a mio agio”

Agosto 7, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Non mi sento a mio agio, non c’è dentro coraggio, bellezza, serietà e amore a fare politica così, ho comunicato ai vertici del Pd che non intendo andare avanti con questa alleanza. Queste le parole del leader dei Azione Carlo Calenda che ha rotto il patto con il Pd in vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022.

“Ho ascoltato Carlo Calenda. Mi pare da tutto quel che ha detto che l’unico alleato possibile per Calenda sia Calenda. Noi andiamo avanti nell’interesse dell’Italia”, è stata la replica su Twitter del segretario del Pd Enrico Letta.