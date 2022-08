Agosto 12, 2022

Your browser does not support the video tag.

Da oggi, e fino a domenica 14 agosto alle 16, sarà possibile depositare i simboli dei partiti al Viminale. Il contrassegno di lista dovrà essere consegnato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare cartaceo. Vietati i simboli con soggetti religiosi o con riferimenti a ideologie di stampo fascista o nazista.