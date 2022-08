Agosto 8, 2022

“Calenda? La sua scelta aiuta a vincere Meloni e Salvini”. Così il segretario del Pd Enrico Letta dopo lo strappo del leader di Azione Carlo Calenda in seguito all’accordo dem con Sinistra italiana, Verdi e Impegno civico in vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022. “Una scelta sofferta” ha spiegato Calenda che ha ricevuto l’invito di Renzi a unirsi a lui in un terzo polo centrista.