Elezioni 2022, Renzi-Calenda: c’è l’accordo per Terzo polo

Agosto 11, 2022

“Lascio volentieri che sia Carlo Calenda a guidare la campagna elettorale. Talvolta abbiamo discusso, lo sapete, ma i punti che ci uniscono sono molti di più di quelli che ci dividono. Chi ci crede deve fare di tutto per unire, non per dividere. E io ci credo. Per questo faccio il primo passo con il sorriso: perché so che sarete in tanti a camminare con noi”. A scriverlo su Facebook è il leader di Italia viva annunciando l’accordo per il Terzo polo trovato con Carlo Calenda, leader di Azione, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022.