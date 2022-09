Settembre 8, 2022

Più infrastrutture di importazione del gas, accelerare la produzione da fonti rinnovabili. Questa alcune delle proposte avanzate da Confcommercio all’avvio della due giorni di incontri del Consiglio generale della Confederazione con i leader delle principali forze politiche in vista delle elezioni del 25 settembre. La confederazione chiede anche “una migliore spesa pubblica e un riordino del sistema fiscale, politiche a sostegno dell’innovazione, del lavoro e della transizione energetica”.