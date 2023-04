Elezioni Finlandia, vince il centrodestra di Petteri Orpo

Aprile 3, 2023

Petteri Orpo, leader del partito di centrodestra Coalizione nazionale, ha rivendicato la vittoria alle elezioni politiche in Finlandia, dove la popolazione è stata chiamata a scegliere il nuovo capo del governo. Secondo posto per Riikka Purra, la nuova leader della destra nazionalista e terzo per la premier uscente Sanna Marin.

Orpo ha esultato per “la grande vittoria, il forte mandato per nostre politiche”, aggiungendo che il suo partito guiderà i colloqui per la creazione della coalizione. Il 53enne ex ministro delle Finanze, ha detto che il suo Paese, che a giorni dovrebbe entrare ufficialmente nella Nato, confermerà il suo forte sostegno all’Ucraina. “La prima cosa all’Ucraina, noi stiamo al vostro fianco – ha detto – non possiamo accettare questa guerra terribile, faremo tutto il possibile per aiutare l’Ucraina, il popolo ucraino perché combattono per noi”.