Giugno 13, 2022

Your browser does not support the video tag.

Emmanuel Macron vince di un soffio in Francia, dove al primo turno delle elezioni amministrative 2022 la sinistra raccolta dietro a Jean-Luc Mélenchon arriva al 25,6% dei voti, solo leggermente dietro Ensemble! (25,75%) a livello nazionale. L’affluenza ha raggiunto solo il 47,51%, secondo il ministero dell’Interno, un minimo storico.