Dicembre 9, 2022

In Lazio e Lombardia per le elezioni regionali 2023 si voterà anche lunedì 13 febbraio fino alle 15 e non solo nella giornata di domenica 12 febbraio. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di voto.