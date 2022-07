Luglio 24, 2022

“La scelta alle elezioni del 25 settembre è chiara: o noi o Meloni”. Enrico Letta non ha dubbi e citando Berlinguer dice “Sarà una campagna casa per casa”. Nel centrodestra il nodo resta la premiership con Giorgia Meloni che insiste: “Chi prende un voto in più è premier” ma da Forza Italia si fa spazio la candidatura di Tajani. Nel M5S Grillo rilancia la regola dei due mandati mentre all’orizzonte spunta il ritorno di Di Battista.