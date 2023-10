Ottobre 16, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Non abbiamo ancora i risultati finali” delle elezioni polacche e “anche se li avessimo non commenteremmo”. Lo ha detto il portavoce capo della Commissione europea Eric Mamer, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, scegliendo di non dire nulla a proposito dei primi dati sull’esito elettorale.