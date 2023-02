Febbraio 14, 2023

Your browser does not support the video tag.

Pesante sconfitta di Olaf Scholz alle elezioni regionali in Germania. A Berlino la Cdu batte l’Spd per la prima volta dal 1999. Per il partito del cancelliere si tratta del peggior risultato elettorale dal dopoguerra nella capitale, a vantaggio della Cdu che cresce di 10 punti e ora mira a determinare il nuovo sindaco della città.