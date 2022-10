Settembre 29, 2022

Dopo il riconteggio, il ministero dell’Interno ha pubblicato un aggiornamento della ripartizione dei seggi proporzionali della Camera dei deputati in alcuni collegi plurinominali. In base ai nuovi calcoli, Umberto Bossi rientra nell’elenco degli eletti così come il Verde Borrelli. Eletto anche il leghista Centemero in Lombardia, rientra anche Lancellotta di FdI.