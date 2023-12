Elezioni Usa 2024, Maine esclude Trump da primarie

Dicembre 29, 2023

Il Maine è il secondo Stato degli Stati Uniti ad escludere l’ex presidente Donald Trump dalle primarie presidenziali del prossimo anno. La decisione è stata presa dalla segretaria dello Stato Shenna Bellows in base al 14esimo emendamento della Costituzione americana, secondo il quale Trump “non è qualificato a ricoprire la carica di presidente”.